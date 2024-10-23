RTÜK'ten açıklama: TUSAŞ saldırısına yayın yasağı getirildi

Ankara'da Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tesisi önünde terör saldırısı gerçekleşti. TUSAŞ önünde patlama ve çatışma çıktı. İçeride rehinelerin olduğu ve çatışmanın devam ettiği belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.

"YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR"

Yaşanan hain terör saldırısı sonrası şehitlerimiz olduğu açıklanırken, yaralıların ise çevredeki hastanelere sevk edildiği duyuruldu.

"TİCARİ ARAÇ PATLATILDI" İDDİASI

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Bir terör saldırısı olduğu yönündeki şüpheler artıyor. TUSAŞ'a giden bir grup var. Bir ticari aracın kapının önünde patlatıldığı yönünde bilgi edindim. İçeriye girmeye çalışanlarla güvenlik arasında çatışma çıktığı söyleniyor. Çatışmanın ara ara devam ettiğini söyleyebilirim. Ankara Valiliği'nden bir açıklama gelecek. O açıklamayı bekliyoruz. TUSAŞ kampüsüne girmeye çalışan bir gruptan bahsediliyor. Ticari taksinin patlatılması nedeniyle terör saldırısı olduğu düşünülüyor."

"TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN TUSAŞ AÇIKLAMASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada medyada TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile ilgili resmi kurumlardan alınmamış bilgi ve görüntülerin yer aldığını ifade ederek, "Yerli ve milli savunma ürünlerimizin geliştirildiği gururumuz TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Medyamızda, resmi makamların yaptığı açıklamaların dışında özellikle sosyal medya kaynaklı, teyit edilmemiş bilgilere ve görüntülere yer verildiği tespit edilmiştir. Terörün propagandasını yapacak yayınların ivedilikle son bulması şarttır. İzleme uzmanlarımızın raporlamaları sonrasında yayın yasağına uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.