RTÜK'ten Balçova saldırısı sonrası uyarı

İzmir Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncıları resmi açıklamalara sadık kalarak, bilgi kirliliğinden kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı.

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR...'

Şahin, şehitlere rahmet dileyerek "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şahin'in, NSosyal hesabından yaptığı paylaşım şöyle

"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

2 polisi şehit eden saldırganın şok görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri şüphe uyandırdı

Saldırganın annesinden flaş açıklama! 'Tek tek saydı...'

İzmir'de polis karakoluna saldırı! Şehitler var