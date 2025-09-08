RTÜK'ten Balçova saldırısı sonrası uyarı

Kaynak: AA
RTÜK'ten Balçova saldırısı sonrası uyarı

İzmir Balçova'daki polis merkezine düzenlenen 2 polisin şehit olduğu saldırının yankıları sürüyor. RTÜK'ten konuyla ilgili uyarı geldi.

İzmir Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncıları resmi açıklamalara sadık kalarak, bilgi kirliliğinden kaçınmaları gerektiği konusunda uyardı.

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR...'

Şahin, şehitlere rahmet dileyerek "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Şahin'in, NSosyal hesabından yaptığı paylaşım şöyle

"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

2 polisi şehit eden saldırganın şok görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri şüphe uyandırdı2 polisi şehit eden saldırganın şok görüntüleri ortaya çıktı! O sözleri şüphe uyandırdı

Saldırganın annesinden flaş açıklama! 'Tek tek saydı...'Saldırganın annesinden flaş açıklama! 'Tek tek saydı...'

İzmir'de polis karakoluna saldırı! Şehitler varİzmir'de polis karakoluna saldırı! Şehitler var

Son Haberler
Aksaray’da kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ağaca çarptı!
Aksaray’da kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Araç ağaca çarptı!
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Aksaray’da sokak arasında kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Dünya devi kulüpten Okan Buruk'a ültimatom! 'Yallancılık' ile suçladılar: Galatasaray'a mektup gönderdiler
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
Fatih Altaylı'dan bomba 'CHP' iddiası! Olacakları bir bir anlattı
İYİ Partili Yüksel Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz
Başkan Arslan: İmamoğlu’na yapılanların benzeri Mansur Yavaş’a yapılamaz