RTÜK’ten DW Türkçe’ye Soruşturma

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyumlu yasaları olduğunu ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yayıncıların yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti.

“HAKİKATİ ÇARPITMA TELAŞINDALAR”

Şahin, DW Türkçe’nin evrensel yayıncılık ilkelerini yerle bir ettiğini, manipülatif ve gerçek dışı haberleriyle hakikati çarpıttığını iddia etti. Şahin, “Millet iradesinin ürünü olan kanunları tanımayan, kurallara uymamakta ısrar eden, güya tarafsız yayın yapan bu yayın mecrası, RTÜK ve mahkeme kararlarına rağmen ülkemize ve insanlığa olan kininin gereğini yapmaya devam etmektedir” dedi.