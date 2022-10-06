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RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE1'e ‘Zehra'yı yedirmeyiz cezası’

RTÜK, "Sedat Peker’in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun küçük düşürüldüğü" gerekçesiyle Halk TV’ye 2, Tele 1’e 2, KRT’ye de 1 para cezası verdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 22:39
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RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE1'e ‘Zehra'yı yedirmeyiz cezası’

RTÜK'ten Halk TV, KRT ve TELE1'e ‘Zehra'yı yedirmeyiz cezası’
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RTÜK, Sedat Peker’in Serhat Albayrak ve AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla ilgili iddialarının tartışıldığı Halk TV’ye 2, Tele 1’e 2, KRT’ye de 1 para cezası verdi. Üç kanala verilen yüzde 3 para cezası kararının dayandırıldığı gerekçe ise Sedat Peker’in iddialarını televizyonda tartışarak Serhat Albayrak ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun “küçük düşürülmesi” olarak gösterildi.

“ZEHRA'YI YEDİRMEYİZ CEZASI”

Öte yandan Fenerbahçe kongre üyesi Ahmet Bedir Koyun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “RTÜK; “Zehra yı yedirmeyiz” operasyonu yapmış.” ifadelerini kullandı.

RTÜK ÜYESİ İLHAN TAŞCI CEZALARI DUYURDU

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Kafa Radyo'ya da yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı “RTÜK Albayrak ve Taşkesenlioğu’nun avukatlığına soyundu! Sedat Peker’in Serhat Albayrak ve AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin iddialarının tartışıldığı programlar nedeniyle Halk TV’ye 2, Tele 1’e 2, KRT’ye de 1 ceza verdi. Gerekçe küçük düşürülmüşler!” dedi.

Taşcı, Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye verilen cezalarla ilgili ise "Haklarında iddialar ithamlar bulunanlarla ilgili her zaman aklanma olanağı mevcutken ve iddiaları araştırması gereken yargıyken RTÜK’ün harekete geçmesi hayli manidar! Zehra Taşkesenlioğlu’nun polis koruma sayısı arttırılmıştı üstüne bir de RTÜK koruması geldi!" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın paylaşımı:

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MSC
6.10.2022 22:48
Yok birbirimizden farkımız.  
 
Asker
6.10.2022 22:46
Boşuna demiyoruz ülkede adalet ölmüş ağlayanı yok.  
 
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