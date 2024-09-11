RTÜK'ten Halk TV'ye ceza

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun üyelerinden Tuncay Keser, Halk TV’ye kesilen cezayı X hesabından duyurdu. Buna göre RTÜK, Halk TV’ye Devlet Bahçeli’nin sözlerinin ciddiye alınıp alınmadığının tartışıldığı program nedeniyle para cezası kesti.

Keser, LGBTİ+ bireyleri hedef alan kamu spotunun da ücretsiz yayınlanmasına karar verilen toplantıyı şu sözlerle aktardı: *RTÜK’ten yine 'mimik' cezası! Cem Toker’in MHP Lideri Bahçeli’ye yönelik "Bahçeli Türk siyasetinde o kadar da ciddiye alınır mı, söylemleri bu kadar tartışılır mı onu bilmiyorum." ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun da “Alınır efendim yani meşru bir iktidarın ortağı olduğu için söylediği şeyler bizi bağlıyor tabi” şeklindeki müdahalesine rağmen, 'gülümsemesi'nin Cem Toker’i destekleyici nitelikte olduğu iddiasıyla Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.

*Toplantıda; İstanbul Aile Vakfının Saraçhane'de düzenleyeceği LGBT karşıtı yürüyüş için provokatif bir dille hazırlanan tanıtım filminin de bir bölümü çıkarılarak kamu spotu olarak TV’lerde