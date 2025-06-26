RTÜK'ten kanallara ceza yağdı! Halk TV'yi 10 gün "karartma" kararı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. RTÜK'ün CHP'li üyesi İlhan Taşcı, kurumun cezalarına ilişkin X'te paylaşım yaptı.

İlhan Taşcı'nın paylaşımına göre; Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Benzer maddeden bir yıl içerisinde ceza alması halinde kanalın lisansı iptal edilecek.

YÜZDE 3 İDARİ PARA CEZASI

Aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek.

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