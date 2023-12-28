RTÜK'ten Kızıl Goncalar kararı. Tarikatlar rahatsız olmuştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, hakkında şikayetler ve inceleme başlatılan Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili kararını açıkladı.

Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi!" diyen Taşçı, "Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi." dedi.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ

Kızıl Goncalar, Gold Film imzalı, ilk bölümü 18 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer almaktadır.