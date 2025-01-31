RTÜK'ten Sözcü TV ve Halk TV'ye ceza!

RTÜK, Sözcü TV’ye 4 kez yüzde 3 idari para kesme cezası verdi. Cezalardan ikisi Cemal Enginyurt’un Sözcü TV’de kullandığı sözler için verilirken, Fatih Portakal’ın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasına yönelik eleştirisi de ceza konusu oldu. Cem Toker’in Sözcü TV’de Ebubekir şahin e yönelik sözleri de cezaya dahil oldu.

Öte yandan RTÜK, Bilirkişi haberi nedeniyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası kesti.

FATİH PORTAKAL'A CEZA

Mynet'ten alınan bilgilere göre RTÜK, Halk TV'ye "Etik dışı ses kaydının dinletildiği" gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verdi. Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın program sırasında söylediği sözler nedeniyle de Sözcü TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın “İktidara yakınsan hiçbir şey başına gelmez. İktidar aleyhinde konuşuyorsan, ister gazeteci ol ister siyasetçi ol, alınabilirsin. Senin başına her şey gelebilir. Tenhalarda bile öldürülebilirsin. Tenhalarda bile öldürülebilirsin.” sözleri toplumsal korku yaratmaya ve devletin bireyleri koruma sorumluluğunu göz ardı etmeye yönelik ifadeler olarak değerlendirildi.

Kurul söz konusu ifadelerden dolayı 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmüne aykırılık gerekçesi ile üst sınırdan para cezası verildi.