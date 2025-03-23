RTÜK’ten TV kanallarına kapatma uyarısı

Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK’ten TV kanallarına kapatma uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'den Türkiye gündeminin yoğun olduğu günlerde yeni bir yayın uyarısı geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yayın yapan kurumları uyardı. RTÜK Başkanı "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" diyerek paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

"SON BİR DEFA İHTAREN UYARDIĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİM"

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Haberler
Karar öncesi İmamoğlu ve Özel Çağlayan'da görüşecek
Karar öncesi İmamoğlu ve Özel Çağlayan'da görüşecek
Claude'da web arama devrimi
Claude'da web arama devrimi
Llama'nın yeni gelir modeli tartışma yarattı
Llama'nın yeni gelir modeli tartışma yarattı
RTÜK Üyesi Taşçı'dan RTÜK Başkanı'na tepki: Böyle bir yetkisi yok
RTÜK Üyesi Taşçı'dan RTÜK Başkanı'na tepki: Böyle bir yetkisi yok
Lüksemburg bahisçileri şoka uğrattı
Lüksemburg bahisçileri şoka uğrattı