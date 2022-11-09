﻿RTÜK'ten Hakan Şükür'ü konuk eden TV5 hakkında inceleme

RTÜK Başkanı Ebubekir Başkanı, hakkında FETÖ davaları bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye yerleşen Hakan Şükür'ün "Düşünme Vakti" programına katıldığı TV5 hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.