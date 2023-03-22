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RTÜK'ten Yıldız En TV'ye deprem yayını cezası

RTÜK tarafından deprem yayınları nedeniyle Yıldız En TV'ye 85 bin 738 lira para cezası kesilmesine ilişkin karar, kanal yönetimine iletildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:15
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RTÜK'ten Yıldız En TV'ye deprem yayını cezası

RTÜK'ten Yıldız En TV'ye deprem yayını cezası
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Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), deprem yayınları nedeniyle Yıldız EN TV hakkında verdiği 22 Şubat 2023 tarihli idari para cezası kararı, kanal yönetimine iletildi. Kanala, 85 bin 738 TL ceza kesildi.

DEPREM ÖZEL YAYINI CEZA GEREKÇESİ YAPILDI

RTÜK, 22 Şubat’ta, oyçokluğu ile Yıldız EN TV hakkında idari para cezası kararı almıştı. Karara göre; moderatörlüğünü Gülgün Feyman’ın yaptığı “Deprem Özel” yayınında; “RTÜK büyük rakamların kullanılmasını istemiyor... Hatta bu iktidar döneminde, işte geçmişteki tabii afetlerde ısrarla yangınlar dahil kullanmamaya çalışıyorlar. Nasıl bir art niyette olduklarını tabi ki düşünebiliyorum... Bakın hastaneler, havalimanları, yollar, bunlar devlet ihaleleri ile yapıldı. Yandaşlar yapıldı… Bu iktidar bu ülkenin kefenlik paralarını, ihtiyat akçelerini harcadı… Hazırda paranız olması lazım... Var mı hazırda paranız? Yok biliyor musunuz? Hepsini tükettiler. Lüks uçaklar, saraylar...” ifadeleri kullanıldı.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINDI

RTÜK kararında bu ifadelerin; “İzleyici kitlenin doğruluktan uzak ve yanıltıcı bir bilgi ile karşı karşıya bırakıldığı, söz konusu tavrın sorumlu ve güvenilir yayıncılık anlayışının yanı sıra tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleriyle de bağdaşmadığı” iddia edildi.

Üst Kurul, oyçokluğu ile kanala, reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında idari para cezası uygulanması kararı aldı. 85 bin 738 lira para cezasına ilişkin karar, kanal yönetimine iletildi.

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