Türk Telekom KAP'a yaptığı açıklamada Genel Müdür olarak Ebubekir Şahin'in atandığını açıkladı.

Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini sürdüren Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı.

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin’in görev süresi dolmuştu.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) tarafından 24 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde CEO, Genel Müdür Ataması hakkında açıklama yapıldı.

Türk Telekom KAP'a yaptığı açıklamada Genel Müdür olarak Ebubekir Şahin'in atandığını duyuruldu.

"EBUBEKİR ŞAHİN'İN GÖZÜ, TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE"

Öte yandan Gazeteci Devrim Gürkan, Ebubekir Şahin'in gözünün Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde olduğunu öncesinde açıklamıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in 'rota değiştirmek' istediğini; hedefinin ise Türk Telekom olduğunu öne süren Devrim Gürkan, tanık olduğu kulis sohbetini aktardığı X paylaşımındaki ilgili kısım şu şekilde:

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin rota değiştirmek istiyor. Hedefi Türk Telekom. “Sadakatini ispat etti”, diyor bol jöleli bir tanesi. İlk tartışma mezuniyet üzerine. “Ebubekir Şahin iletişim mezunu, Telekom olmaz” diyor tam sırtımı dayadığım. Jöleli; “Şimdiki de iletişim mezunu” diyor. Sorun yok. (Baktım Halkla ilişkiler mezunuymuş.)

Aynı adam, o “Monaco’daki ev işi sıkıntılı” diyor”, ardından. Bir başkası, “O işten bişey olmaz. Oğlunun arabasını da söylemişlerdi. O filo işi bile kapandı. Basın gıkını çıkaramaz Ebubekir’e” diyor.

Bu sırada RTÜK’teki kadrolaşma konusu açılıyor. Ebubekir Bey, önemli hiçbir ricayı kırmamış. “Sadece bende 3 kişi var, daha yüzlerini görmedim,” diyor tam arkamdaki. Bankamatik, diye notumu alıyorum...."