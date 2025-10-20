Ruanda'da maden çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Ali Group Holding Ltd. tarafından işletilen bir maden sahasında meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Batı Eyaleti Polis Sözcüsü Sylvestre Twajamahoro, yasa dışı olarak koltan ve kasiterit arayan 3 kişinin cesedinin enkazdan çıkarılarak otopsi için Murunda Hastanesine götürüldüğünü söyledi.

Hırsızlık ve yasa dışı madencilik faaliyetlerinde bulunan yerel sakinleri, "hayatlarını tehlikeye attıkları" konusunda uyaran Twajamahoro, yetkili şirketi ise güvenlik önlemlerini artırmaya çağırdı.