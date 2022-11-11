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İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi

Ruanda'da nadir görülen zihinsel sağlığını ve fiziksel görünümünü etkileyen bir hastalık nedeniyle insanlardan kaçarak ormana sığınan Zanziman Ellie’nin değişimi gündem oldu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:40
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Ruanda’da ormanda yaşayan gencin şaşırtan değişimi

İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
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Ruanda'daki evinden Dış görünüşü nedeniyle ormana kaçan ve “gerçek hayattaki Mowgli” olarak bahsedilen Zanziman Ellie'nin son hali şaşırttı.

Zihinsel sağlığını ve fiziksel görünümünü etkileyen nadir görülen bir hastalık nedeniyle toplumda yaşadığı sıkıntılar yüzünden sık sık ormana kaçarak vahşi doğada yaşayan Zanziman'ın hikayesi daha önce de büyük ses getirmişti. Kafasının normalden çok daha küçük olmasına yol açan doğuştan hastalığa sahip 23 yaşındaki gençle ilgili YouTube'da yayınlanan belgesel çok izlenmişti.

Zihinsel engeli nedeniyle Zanziman okula da gidememişti.

Hikayesiyle ilgi çeken Zanziman, son aylarda normal hayata geri döndü. Ruanda'da özel öğrencilere yönelik bir eğitim merkezinde okumaya başlayan genç, yeni bir hayata adım attı.

Normal hayata uyum sağlamaya çalışan Zanziman, yıllarca yaşadığı vahşi doğayı geride bıraktı.

Zanziman'ın bisiklete bindiğini gösteren video da sosyal medyada viral oldu.

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