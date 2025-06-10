Ruanda'da yıllık enflasyon uçuşa geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Ruanda'da yıllık enflasyon uçuşa geçti

Enflasyon yükselişiyle mücadele eden Ruanda'da Mayıs 2025'te yıllık enflasyon %7,7'ye fırlayarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ruanda'da yıllık enflasyon, Mayıs 2025'te üst üste üçüncü ayında hızlanarak %7,7'ye ulaştı. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, bu oran Nisan ayındaki %6,6'ya kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor ve Kasım 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon seviyesi oldu. En büyük yukarı yönlü baskı gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarından geldi; bu kalemdeki artış, Nisan ayındaki %8,2'den Mayıs'ta %10,0'a yükseldi ve özellikle sebze fiyatlarındaki %6,1'lik artış etkili oldu.

Restoran ve otel hizmetleri fiyatları da %11,9'dan %13,5'e çıkarak dikkat çekti. Ayrıca, alkollü içecekler ve tütün (%6,2'den %7,2'ye), konut ve kamu hizmetleri (%2,6'dan %2,7'ye) ile çeşitli mal ve hizmetler (%3,9'dan %4,9'a) gibi kalemlerde de fiyat artışları yaşandı. Taşımacılık ve giyim-ayakkabı sektörlerinde ise enflasyon hızı yavaşladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %2,3 artış gösterdikten sonra bu ayda sabit kaldı. Ruanda Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentileri %5 civarında seyretse de, mevcut veriler bu hedefin üzerinde bir seyri işaret ediyor.

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