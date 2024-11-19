Ruben Amorim 7 oyuncunun biletini kesti

Manchester United yönetimi Eric ten Hag sonrası teknik direktörlük görevine Ruben Amorim’i getirdi. Sporting’de kısa sürede büyük başarılar yakalayan 39 yaşındaki teknik adam öncelikle dağılan takımı yeniden toparlamaya ve sonrasında kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.

Uzun zamandır başarılardan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan İngiliz devini yeniden yarışmacı bir kimliğe sokmak isteyen Amorim, göreve geldikten kısa bir süre sonra takıma neşteri vuruyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Portekizli teknik adam 7 oyuncunun biletini kesti. Amorim, yönetime sunduğu raporda Antony, Casemiro, Evans, Malacia, Eriksen, Lindelöf ve Maguire ile yolların ayrılmasını istedi.

Osimhen ile ilgilendiği iddia edilen İngiliz devinin ara transferde yapacağı hamleler merakla bekleniyor.