Ruben Amorim Altay Bayındır'ı böyle savundu: 'Onlar da insan!'

Manchester United'ın Burnley'i sahasında Bruno Fernandes'in uzatmalarda attığı penaltı golüyle 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam Ruben Amorim Altay Bayındır'a sahip çıktı.

RUBEN AMORIM: "ŞU AN MANCHESTER UNITED KALECİSİ OLMAK ZOR"

Bu dönemde Manchester United'da kaleci olmanın zor olduğuna değinen Ruben Amorim gelen eleştirileri şöyle yanıtladı:

"Beyler, onlar da insan! Manchester United'da her şey devrede. Herkes kaleciden bahsediyor. Ve gördüğünüz gibi, yaşanan durumlarda kaleciyi değiştirebiliyorum.

O andayız. Bence şu anda Manchester United kalecisi olmak zor. Ama ilk gole bakarsanız, onu daha iyi savunabiliriz. Fulham'a karşı da benzer bir gol yedik çünkü top diğer taraftayken takımın tam rotasyonunu yapmıyoruz.

ütün bu küçük şeylerin kaleciyle hiçbir ilgisi yok. Bu yüzden oyuncular kulüpteki her şeyle biraz zorlanıyor. Bu normal. Yani sorun sadece kaleciler değil. Bence herkesin gelişmesi gerekiyor."