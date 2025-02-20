Ruben Amorim için tehlike çanları çalıyor: Şimdiden 2 aday belirlendi

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Ruben Amorim için tehlike çanları çalıyor: Şimdiden 2 aday belirlendi

İngiltere Premier Lig’de büyük çöküş yaşayan Manchester United’a Ruben Amorim de çare olamadı. Portekizli teknik adam için tehlike çanları çalmaya başladı. İngiliz basını şimdiden Amorim’in yerine 2 aday yazdı.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Manchester United'da işler bir türlü düzelmiyor. Mirror'un haberine göre; Manchester United, bu sezon göreve getirdiği teknik direktör Ruben Amorim'e olan güvenini yitirdi ve yeni bir teknik direktör arayışına geçti. Habere göre; kulübün iyiliği için Ruben Amorim de takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Öte yandan Fichajes'in haberine göre; Manchester United, Amorim ile yollarını ayırması halinde takımın başına Zinedine Zidane veya Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

11 Kasım 2024 tarihinide Sporting Lizbon'dan 11 milyon euro bonservis bedeli ödenerek takımın başına getirilen 40 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United'ın başında çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti.

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