Ruben Amorim, Rashford’u yerden yere vurdu

Manchester United, Premier Lig'in 23. haftasında Manchester United deplasmanda Fulham'ı 1-0 mağlup etti. İngiliz yıldız Marcus Rashford ise kadroda yer almazken, Portekizli teknik adam oyuncusunu adeta yerden yere vurdu.



Takımdaki geleceği merakla beklenen adı Süper Lig'den takımlarla da anılan Rashford için Amorim oyuncusu için, "62 yaşındaki Jorge Vital'i (kulübün kaleci antrenörü) oynatmayı tercih ederim. Bu konuda fikrimi değiştirmem. Sebep antrenman. Bir futbolcunun antrenmanda, hayatta ve her gün ne yapması gerektiğini görüyorum. Eğer bu durum değişmezse, ben de fikrimi değiştirmem," sözlerini kullandı.



27 yaşındaki sol kanat, Fulham maçı da dahil olmak üzere Manchester United'ın son 11 maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford, 7 gol attı 3 asist yaptı. Rashford’un adı Beşiktaş’ın yanı sıra Borussia Dortmund ve West Ham United gibi kulüplerle anılıyor.