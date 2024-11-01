Ruben Amorim resmen Manchester United’da

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ruben Amorim resmen Manchester United’da

Manchester United, Sporting’i 18 yıl aradan sonra şampiyon yapan teknik direktör Ruben Amorim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz devi, Portekizli teknik adamı resmen duyurdu.

Manchester United, teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Ruben Amorim’i resmen açıkladı. İngiliz devi, Amorim için Sporting’e 10 milyon euro serbest kalma bedeli ödeyecek. Portekizli teknik adam, Manchester United’ın Chelsea’ye karşı oynayacağı maçta kulübede yer almayacak.

Manchester United’ın yaptığı açıklamada Amorim ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Resmi açıklamada Portekizli teknik adamın 11 Kasım Pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi. Amorim İngiltere’ye gelene kadar geçici teknik adam Ruud van Nistelrooy takımı çalıştırmaya devam edecek.

39 yaşındaki teknik adam Sporting’i 18 yıl aradan sonra şampiyon yaparak önemli başarıya imza attı. Amorim böylece genç yaşta başarılara imza atan Portekizli teknik adamlar kervanına katıldı. Teknik direktörlük kariyerindeki 6 kupanın 5'ini Sporting ile kazanan Ruben Amorim, 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında Lizbon ekibiyle ligde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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