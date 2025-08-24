Ruben Amorim'den flaş Altay Bayındır kararı! Fulham maçında...

Manchester United Premier Lig'in 2. haftasında Fulham ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Arsenal maçında pahalıya patlayan hatası sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Altay Bayındır, Onana'nın geri dönmesine rağmen Fulham maçına da ilk 11de başlıyor.

Ruben Amorim, Arsenal maçı sonrası Altay Bayındır'ın yediği gole ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Herkesin gelişmeye ihtiyacı olabilir. Kalecimiz o topu kazanmak için mutlaka hamle yapıp ellerini kullanmak zorundaydı zaten. Şikayet etmek istemiyorum ama gol yiyorsak daha çok atmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli teknik adam, Fulham maçında Onana'yı yedek kulübesinde bekleterek Altay Bayındır'a şans verdi.