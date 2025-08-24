Ruben Amorim'den flaş Altay Bayındır kararı! Fulham maçında...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ruben Amorim'den flaş Altay Bayındır kararı! Fulham maçında...

Premier Lig'in 2. haftasında Fulham ile deplasmanda karşılaşacak Manchester United'da eleştiri oklarının hedefindeki Altay Bayındır ilk 11'de maça başlayacak.

Manchester United Premier Lig'in 2. haftasında Fulham ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Arsenal maçında pahalıya patlayan hatası sebebiyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan Altay Bayındır, Onana'nın geri dönmesine rağmen Fulham maçına da ilk 11de başlıyor.

Ruben Amorim, Arsenal maçı sonrası Altay Bayındır'ın yediği gole ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Herkesin gelişmeye ihtiyacı olabilir. Kalecimiz o topu kazanmak için mutlaka hamle yapıp ellerini kullanmak zorundaydı zaten. Şikayet etmek istemiyorum ama gol yiyorsak daha çok atmalıyız.” ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli teknik adam, Fulham maçında Onana'yı yedek kulübesinde bekleterek Altay Bayındır'a şans verdi.

Son Haberler
Çağla Şikel bacağındaki morlukları paylaştı! Düştüğü not şaşkınlık yarattı
Çağla Şikel bacağındaki morlukları paylaştı! Düştüğü not şaşkınlık yarattı
Denizlispor'da üç ayrılık
Denizlispor'da üç ayrılık
İçme suyu hattına peş peşe saldırı!
İçme suyu hattına peş peşe saldırı!
Trabzonspor'un yıldızı ilk 11'e geri döndü!
Trabzonspor'un yıldızı ilk 11'e geri döndü!
Bursaspor sezona 8 golle fırtına gibi girdi
Bursaspor sezona 8 golle fırtına gibi girdi