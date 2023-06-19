Ruben Neves'in gideceği takım belli oldu. Portekizli için servet ödeyecekler

Editör: Hamza Özalkuş

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın başarılı oyuncusu Ruben Neves'in talipleri gün geçtikçe artıyor. Oyuncuya bu sefer de Arabistan kancası vuruldu.



SERVET ÖDEMEYE HAZIR

BBC'de yer alan haberde; Neves için Al Hilal'in yaptığı teklifin kabul edildiği ifade edildi. Kontratının bitimine 1 yıl kalan Portekizli oyuncu için Al Hilal'in 55 milyon euro ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

BARCELONA'NIN RADARINDAYDI

Wolverhampton'a 2017'de transfer olan Ruben Neves'le geçtiğimiz transfer döneminde Barcelona da ilgileniyordu. Barcelona, Neves için yeterli teklifi sunamadığı için anlaşma gerçekleşmemişti. Haberde, Wolverhampton'ın Neves'in ayrılığına izin vererek yaz transfer dönemi için kaynak oluşturmak istediği kaydedildi.

Wolverhampton formasıyla bu sezon 41 maçta görev yapan Ruben Neves, 6 gol ve 1 asist kaydetti.