Ruben Neves'ten sonra şimdi de Koulibaly Arabistan'da

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Chelsea forması giyen Koulibaly'i transfer etti.

Ruben Neves'ten sonra şimdi de Koulibaly Arabistan'da

Transfer döneminde yaptığı transferlerle gündem olan Arabistan, bir transfer daha yaptı.

Al-Hilal, Chelsea forması giyen Koulibaly'i renklerine bağladı.

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Suudi Arabistan ekibi bu transfer için Chelsea'ye 25 milyon euro ödeyecek.

Kalidou Koulibaly, Al-Hilal'le üç senelik sözleşmeye imza attı.

Koulibaly ise üç sezonda toplamda 75 milyon euro kazanacak.

Al Hilal, geçtiğimiz günlerde Wolverhampton'dan Ruben Neves'i 55 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

Yıldız oyuncu Ruben Neves ile takım arkadaşı olacak.

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