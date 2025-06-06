Ruble son iki yılın zirvesine ulaştı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ruble şu sıralar dolar karşısında 79,4 seviyesinde bulunuyor. Bu yükselişte en önemli etkenlerden biri, özellikle petrol ihracatçılarının yurtdışından elde ettikleri gelirlerin bir kısmını rubleye dönüştürmek zorunda olmaları. Devletin zorunlu kıldığı bu uygulama, yurtiçinde ruble talebini artırıyor. Ayrıca, Ukrayna işgali sonrası uygulanan sermaye kontrol önlemleri ve yabancı şirketlere getirilen kısıtlamalar da rublenin değer kazanmasını sağladı.

Sermaye kontrolleri dışında, Rusya Merkez Bankası’nın para politikasında da dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Haziran 2025 toplantısında politika faizini yaklaşık üç yıl sonra ilk kez 100 baz puan indirerek yüzde 20’ye çekti. Banka, bu adımı enflasyondaki yavaşlama ve ekonomik zayıflık sinyallerine bağlı olarak attığını belirtti.

Ukrayna ile olası barış görüşmelerine dair haberler de rublenin yükselişini destekleyen unsurlar arasında. Henüz somut bir anlaşma sağlanmamasına rağmen, görüşmelerin başlaması piyasada olumlu algı yaratıyor. Uzmanlar, rublenin seyrinde bu gelişmelerin önemli rol oynadığını vurguluyor.

Bununla birlikte, Rus ekonomisi zorlu bir süreçten geçiyor. Sıkı yaptırımlar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler ekonomiyi baskılamaya devam ediyor. Uzmanlar, rubledeki yükselişin temel olarak sermaye kontrolleri ve merkez bankasının müdahalelerine bağlı olduğunu, uzun vadede piyasa koşullarına bağlı dalgalanmaların sürebileceğini ifade ediyor.