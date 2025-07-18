Ruble'de zorlanma sinyalleri: Geriye dönüş başladı

Rus rublesi, dolar karşısında 78,5 seviyelerinde işlem görerek, Mayıs ayında ulaştığı 76,9’luk yıl içi zirvesinin altına geriledi. Avrupa Birliği’nin devreye aldığı yeni yaptırım paketi, rubledeki bu zayıflamanın temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Yaptırımlar kapsamında daha fazla Rus bankası listeye alındı ve "gölge tankerler" olarak bilinen, Rus enerji ürünlerini taşıyan gemilere yönelik engellemeler artırıldı. Ayrıca Rus petrolü için uygulanan fiyat tavanı, piyasa değerinin %15 altına çekildi.

Bu gelişmeler, Moskova yönetiminin döviz kontrolleri yoluyla desteklemeye çalıştığı rublede yeni baskıların ortaya çıkmasına neden oldu. Avrupa Konseyi, yaptırımların hem finansal kanalları daraltmayı hem de Rusya'nın enerji gelirlerini sınırlamayı hedeflediğini açıkladı.

KREMLİN'İN DÖVİZ ZORUNLULUĞU YAPAY TALEP YARATIYOR

Rublenin bu yıl genel olarak %45 oranında değer kazanmasının arkasında Kremlin'in döviz satışı zorunluluğu politikası yer alıyor. Rus hükümeti, şirketlerin döviz cinsinden gelirlerinin %40’ını iç piyasada satmalarını zorunlu hale getirmişti. Bu uygulama 2026 Nisan ayına kadar devam edecek. Ancak Kremlin, firmaların halihazırda kazançlarının %70'ini satmakta olduğunu öne sürerek bu oranın fiili olarak daha yüksek olduğunu savunuyor.

Ekonomi uzmanları, bu tür politikaların kısa vadede ruble üzerinde olumlu bir etki yarattığını ancak uzun vadede piyasa mekanizmalarını bozabileceği uyarısında bulunuyor. Rubledeki değerlenmenin önemli kısmı, bu yapay döviz talebinden kaynaklanıyor.

EKONOMİ YAVAŞLIYOR, İTHALAT AZALIYOR

Yaptırımların etkisi sadece finans sektörüyle sınırlı kalmadı. Rus ekonomisi, büyüme hızında belirgin bir yavaşlama yaşarken, ithalat kalemlerinde de ciddi daralma görülüyor. Bu durum, ülke içindeki dolar ve euro talebini baskılayarak, ruble lehine bir ortam yaratıyor. Ancak bu tablo, aynı zamanda üretim ve tüketimde de duraklama anlamına geliyor.

Öte yandan, Rusya Merkez Bankası (CBR) faiz oranlarını %20 gibi tarihi seviyelere yakın tutarak rubledeki istikrarı desteklemeye çalışıyor. Bankanın bu agresif faiz politikası, dövize kaçışı sınırlamak adına etkili bir araç olarak kullanılıyor. Ancak faizlerin bu düzeyde kalmasının uzun vadeli yatırımları engelleyebileceği de dile getiriliyor.

Sonuç olarak, ruble üzerindeki yapay destek mekanizmaları ile dış baskılar arasında sıkışan Rus ekonomisi, sürdürülebilir bir döviz politikasına ihtiyaç duyuyor. AB yaptırımları derinleştikçe, bu dengenin korunması her geçen gün daha zor hale geliyor.