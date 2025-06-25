Rubrik, Predibase'i bünyesine katıyor

Veri siber güvenliği alanında önde gelen şirketlerden Rubrik, çarşamba günü yaptığı açıklamayla Predibase'i satın alma niyetini duyurdu. Girişim sermayesi destekli bir startup olan Predibase, şirketlerin açık kaynak yapay zeka modellerini kendi ihtiyaçlarına göre eğitmesine ve ince ayar yapmasına yardımcı oluyor. Rubrik bu satın alımla, kurumsal yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasını hızlandırmayı amaçlayan son şirket oldu.

Satın alma bedeli açıklanmazken, CNBC'nin haberine göre anlaşmanın 100 milyon dolar ile 500 milyon dolar arasında bir değere sahip olduğu belirtildi. Rubrik, anlaşma büyüklüğü hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Devvret Rishi, Piero Molino ve Travis Addair tarafından 2021 yılında kurulan Predibase, Felicis, Greylock ve Sancus Ventures gibi yatırımcılardan 28 milyon dolardan fazla girişim sermayesi toplamıştı. Rubrik CEO'su Bipul Sinha, bu entegrasyonun Rubrik kullanıcılarının Amazon Bedrock, Azure OpenAI ve Google Agentspace aracılığıyla yapay zeka ajanları oluşturmasını hızlandıracağını belirtti. Sinha, "Predibase'in yetenekleri Rubrik gibi güvenli veri platformlarıyla birleştiğinde, güvenilir verinin sorumlu ve etkili yapay zekayı desteklemesini sağlayarak dönüştürücü olabilir" dedi.

Bu satın alma, Salesforce'un 8 milyar dolara Informatica'yı, Snowflake'in Crunchy Data'yı ve Collibra'nın Raito'yu bünyesine katması gibi, şirketlerin yapay zeka ajanları için teknoloji altyapılarını güçlendirme çabalarının bir parçası. 2014 yılında kurulan Rubrik, Nisan 2024'te halka açılmadan önce Khosla Ventures, IVP ve Lightspeed Venture Partners gibi firmalardan 1,6 milyar dolardan fazla risk sermayesi toplamıştı.