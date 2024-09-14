Ruffles'tan FIFA Dünya Kupası'na sponsorluk

Ruffles, FIFA ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. FIFA ile yapılan yeni anlaşma kapsamında, Ruffles hem FIFA Dünya Kupası 2026 hem de FIFA Kadınlar Dünya Kupası 2027’nin resmi sponsoru olacak.

Ruffles, bu anlaşma ile FIFA’yla olan ortaklığını bir adım ileri taşıyor. Anlaşma kapsamında, 2026 yılında üç ülkede (Kanada, Meksika, ABD) düzenlenecek FIFA Dünya Kupası ile 2027'de Güney Amerika’da ilk kez yapılacak FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda resmi sponsor olarak yer alacak.

İmzaların atılmasının ardından konuşan FIFA Başkanı Giovanni Vincenzo Infantino, “FIFA ve daha geniş futbol topluluğu için tarihi bir döneme girerken Ruffles ile bu ortaklığı gerçekleştirmekten ve iş birliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Son FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra, Ruffles’ın futbolun gelişimine olan güvenimizi, vizyonumuzu ve fikirlerimizi paylaşmasından ve geleceğe doğru bu yolculukta bize katılmasından gurur duyuyoruz. Birlikte, dünya çapındaki futbolseverler için özel deneyimler yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Futbolseverlere ikonik anlar yaratmak istediklerini söyleyen Frito-Lay ve Quaker Kuzey Amerika Genel Müdürü Steven Williams, “FIFA ile ortaklığımızı küresel hale getirme yolunda bir sonraki adımımızı attığımız için inanılmaz derecede gururluyuz. Ruffles markası, futbola olan ortak sevgiyle taraftarları bir araya getirme konusunda uzun bir geçmişe sahip. Markalarımız aracılığıyla FIFA Dünya Kupası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası taraftarlarını bir araya getirmeye ve onlara ilham vermeye devam ederken daha da ikonik anlar yaratmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

"MAÇIN HAYRANI ÖDÜLÜ"

Ruffles iki turnuva boyunca, "Maçın Hayranı" ödülü vererek stadyumlardaki tutkuyu onurlandırmayı planlıyor.