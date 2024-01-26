Ruh nasıl doyurulur

İşte ruhu doyurmanın yolları...

Ruh, insanın manevi yönünü temsil eden, bedenle birlikte var olan ve ölümle birlikte bedenden ayrılan bir varlıktır. Ruhun sağlıklı ve mutlu olması için beden gibi beslenmeye ihtiyacı vardır. Peki ruh neyle doyurulur? Ruhun gıdaları nelerdir?

RUH NASIL DOYURULUR? RUHUN GIDALARI NELERDİR?

Allah’ı Zikretmek:



Ruhun en temel gıdası Allah’ın adını anmaktır. Kur’an-ı Kerim’de Allah, “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzab, 41) buyurur. Zikir, ruhu Allah’a yaklaştırır, kalbi huzurla doldurur, nefsi terbiye eder, şeytanı uzaklaştırır ve günahlardan korur.



Kur’an-ı Kerim Okumak:



Kur’an-ı Kerim, Allah’ın insanlara indirdiği son ve en mükemmel kitaptır. Kur’an-ı Kerim, ruha rehberlik eder, ilim ve hikmet verir, kalbi yumuşatır, vicdanı aydınlatır, sabır ve şükür öğretir. Kur’an-ı Kerim okumak, ruhu Allah’ın kelamıyla beslemek demektir.



Namaz Kılmak:



Namaz, müminin Allah ile buluştuğu, O’na yakardığı, O’na şükrettiği, O’ndan af dilediği, O’na itaat ettiği bir ibadettir. Namaz, ruhu Allah’a bağlar, bedeni arındırır, ahlakı güzelleştirir, hayatı düzenler, sıkıntıları giderir. Namaz kılmak, ruhu Allah’a teslim etmek demektir.

Oruç Tutmak:



Oruç, insanın nefsinin arzularına karşı koyması, yeme, içme, cinsellik gibi temel ihtiyaçlardan belirli bir süre uzak durması, Allah’ın rızasını kazanmak için sabretmesi ve takva sahibi olmasıdır. Oruç, ruhu Allah’a yakınlaştırır, bedeni disipline eder, iradeyi güçlendirir, şefkat ve merhameti artırır, fakir ve muhtaçlara yardım etmeyi öğretir. Oruç tutmak, ruhu Allah’a arz etmek demektir.



Sadaka Vermek:



Sadaka, insanın malından Allah yolunda harcama yapması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi, hayır ve hasenat işlemesidir. Sadaka, ruhu Allah’a sevdirir, malı bereketlendirir, günahları siler, bela ve musibetleri def eder, toplumda kardeşlik ve dayanışmayı sağlar. Sadaka vermek, ruhu Allah’a yaklaştırmak demektir.