Ruh sağlığında yeni ufuk! Ultrasonla depresyon tedavisi

Bilim dünyası, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntemi konuşuyor: Odaklanmış ultrason. Bu yenilikçi teknoloji, yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak beynin derinliklerindeki amigdala bölgesine hassas müdahaleler yaparak duygu düzenlemesini iyileştirmeyi hedefledi.

Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan son araştırmalar, bu yöntemin özellikle ilaç ve terapiye dirençli hastalarda umut vadettiğini gösterdi.

Teksas Üniversitesi Dell Tıp Fakültesi’nden psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Gregory A. Fonzo’nun liderliğindeki çalışma, odaklanmış ultrasonun depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerini orta ila yüksek düzeyde azalttığını ortaya koydu.

Odaklanmış ultrason, beynin korku, kaygı ve duygusal tepkilerden sorumlu amigdala bölgesindeki aşırı aktiviteyi azaltmak için kullanıldı.

Geleneksel yöntemler, örneğin transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), genellikle beynin yüzeysel katmanlarına etki ederken, odaklanmış ultrasonun derin bölgelere ulaşabilmesi büyük bir yenilik olarak görüldü.

Fonzo’nun çalışmasında, 29 ruh sağlığı sorunu yaşayan ve 23 sağlıklı yetişkin üzerinde hem gerçek hem de sahte (plasebo) ultrason seansları uygulandı.

Gerçek ultrason uygulanan grupta amigdala aktivitesinde belirgin bir azalma gözlenirken, özellikle öfkeli görsellere verilen tepkilerde sakinleşme tespit edildi. Bu, yöntemin nörobiyolojik etkisini kanıtlayan önemli bir bulgu olarak değerlendirildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörolog Dr. Helen S. Mayberg, odaklanmış ultrasonun potansiyelini şu sözlerle özetledi:

“Bu teknoloji, beyin devrelerini non-invaziv bir şekilde modüle etme kapasitesiyle psikiyatrik tedavilerde yeni bir çağ açabilir. Ancak uzun vadeli etkileri ve plasebo etkisinden bağımsızlığını doğrulamak için daha geniş çaplı çalışmalar gerekiyor.”

Mayberg, yöntemin özellikle tedavi dirençli depresyon vakalarında umut verici olduğunu, ancak henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden psikiyatri profesörü Dr. Guy Goodwin ise teknolojinin kişiselleştirilmiş tıp yaklaşımlarıyla birleştirilmesi durumunda etkisinin daha da artabileceğini belirtti:

“İlaç tedavisi ve psikoterapi her hasta için etkili olmayabiliyor. Odaklanmış ultrason, özellikle dirençli vakalarda yeni bir umut olabilir.”

Goodwin, yöntemin invaziv olmayan yapısının, geleneksel cerrahi yöntemlere kıyasla riskleri minimuma indirdiğini ve bu nedenle geniş bir hasta kitlesi için erişilebilir olduğunu ekledi.

Araştırmalar, odaklanmış ultrasonun depresyon ve anksiyete dışında obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), kronik ağrı ve hatta Parkinson gibi nörolojik rahatsızlıklarda da potansiyel taşıdığını gösterdi.

Yöntem, cilt üzerinden bir jel aracılığıyla uygulanan ses dalgalarıyla çalışıyor. Hastalar rahat bir pozisyonda bulunurken, radyoloji uzmanları cihazı cilt üzerinde gezdirerek hedef bölgeye odaklandı.

İşlem sırasında herhangi bir kesi ya da cerrahi müdahale gerekmiyor, bu da yöntemi hem güvenli hem de hasta dostu kılıyor.Ancak uzmanlar, yöntemin henüz erken aşamada olduğunu ve daha büyük, plasebo kontrollü klinik çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Fonzo, “Sonuçlar umut verici, ancak plasebo etkisini dışlamak ve hangi hasta gruplarının daha fazla fayda göreceğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyacımız var” dedi.

Ruh sağlığı alanında çığır açan bu teknoloji, depresyon ve anksiyete ile mücadele eden milyonlarca insan için yeni bir umut ışığı olabilir.

Bilim insanları, odaklanmış ultrasonun gelecekte psikiyatrik tedavilerin temel taşlarından biri olabileceğine inanıyor. Ancak yöntemin yaygınlaşması için daha fazla araştırma ve klinik doğrulama gerektirdi.