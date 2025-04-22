Ruhani lider Papa hayatını kaybetmişti! İşte tabuttaki son fotoğrafı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un dün sabah hayatını kaybetti. Papa'nın cenaze töreni için hazırlıklar başladı.

Vatikan, Papa Franciscus'un tabut içindeki görüntülerini paylaştı.

ODASI MÜHÜRLENDİ

Papa'nın şahsi kullanımındaki odaları mühürlendi ve makamın boş olduğu açıklandı.

Papa Franciscus'un ölüm ilanının dün saat 20.00 civarında yüksek sesle okunduğu ve cenazenin tabuta konulması safhalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu işlemin ardından Vatikan'da papa öldüğünde ya da istifa ettiğinde bir sonraki papa seçilene dek geçiş sürecini yöneten ‘Kamerlengo’ (Papalık Makam Vekili) Kardinal ünvanına sahip Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra ile beraber, Papa Franciscus'un konutu ve Papalık Sarayı'nda şahsi kullanımındaki odaları kapatıp, mühürledi.

Kamerlengo Kardinal Farrell'in gözetiminde, ayrıca papalık mührü olan ‘balıkçı yüzüğü’ imha edildi ve kilise hukuku uyarınca ‘makamın boş olduğu’ ilan edildi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Birimi Direktörü Prof. Andrea Arcangeli imzasıyla yayımlanan ölüm raporuna göre, Papa dün sabah yerel saatle 07.35'te Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'ndeki dairesinde hayatını kaybetti.

Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğu belirtildi. Papa'nın, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği kaydedildi.

VASİYETİ PAYLAŞILDI

Vatikan'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı. Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem Bazilikası'nda defnedilmek istediği aktarıldı. Papa'nın, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan üzerinde sadece ‘Franciscus’ yazacak şekilde olmasını istediği ifade edildi.

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