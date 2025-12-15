Maltepe Belediyesi, Türk halk müziğinin usta yorumcusu Ruhi Su’yu vefatının 40’ıncı yılında düzenlediği konserle anma etkinliği gerçekleştirdi.

Türk halk müziğini çağdaş bir yaklaşımla yorumlayan, güçlü sesi ve özgün tarzıyla geleneğe yeni bir soluk getiren Ruhi Su için düzenlenen etkinlik, ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Ruhi Su Dostlar Korosu, hem kuruluşunun 50’inci yılı hem de Ruhi Su’nun ölümünün 40’ıncı yılı dolayısıyla sürdürdüğü konserler serisine Maltepe’de devam etti.

Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği’nin “Su’yun İzinde Yarım Asır” sloganıyla hayata geçirdiği gece, Maltepe sakinlerinden yoğun ilgi topladı.

Koronun çok sesli yorumuna müzisyenler Ufuk Karakoç, Boran Mert ve Diyar Kılıç Mert, özel seçkilerden oluşan eserlerle eşlik etti.