Ruhsat İşleri Müdürü, komşusunu tabancayla öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA
Ruhsat İşleri Müdürü, komşusunu tabancayla öldürüp, intihar etti

Mersin'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olan 45 yaşındaki Süleyman Keskin tartıştığı 31 yaşındaki komşusu Şükrü Çetin’itabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde gerçekleşti. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin ile bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi’nin morguna sevk edildi.

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Diğer yandan Süleyman Keskin'in daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi.

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