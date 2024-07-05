Ruhsatsız silah operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ruhsatsız silah operasyonu

Elazığ'da silah ticareti yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 'Silah Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ’a piyasaya sürülmek üzere çok sayıda ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda düzenlenen operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 90 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli 'Silah Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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