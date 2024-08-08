Ruhsatsız işyeri kapatılan Afgan, zabıta araçlarının lastiklerini kesti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ruhsatsız işyeri kapatılan Afgan, zabıta araçlarının lastiklerini kesti

Eskişehir’de zabıta ekipleri Afganistan uyruklu bir kişinin ruhsatsız olarak açtığı iş yerini mühürledi. İş yeri mühürlenen Afgan, zabıtaların araçlarının lastiklerini kesti. Polisin gözaltına aldığı şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri Yenidoğan Mahallesi’nde Afganistan uyruklu P.N.’nin açtığı işyerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürledi. Mühürleme işlemi sırasında P.N. zabıta ekipleriyle tartışırken mühürleme işleminin polisin yardımıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Afgan uyruklu P.N. gece saatlerinde belediyenin hizmet binasına gitti. Binanın yakınında park halindeki zabıta araçlarına saldıran P.N. 6 aracın 9 lastiğini bıçakla kesiti.

Belediyenin ihbarı ile harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganı tespit etti. Afgan uyruklu saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. P.N. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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