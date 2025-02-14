Ruhsatsız maden ocaklarına mühür vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ruhsatsız maden ocaklarına mühür vuruldu

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 2 maden ocağı kapatıldı.

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 2 maden ocağı ekiplerin çalışması sonucu kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi ve Kilimli ilçesinde yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız maden ocağı tespit edilerek patlayıcı kullanılarak kapatıldı. Ocak sahibi olduğu öğrenilen bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. Maden ocaklarının çevresinde 130 metre ray, 4 adet vagon, 2 adet vinç, 1 adet havalandırma motoru ve 2 bin 500 kilogram kömür ele geçirildi.

madenn.jpgRuhsatsız maden ocaklarının denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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