Ruhsatsız maden ocaklarına mühür vuruldu

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 2 maden ocağı ekiplerin çalışması sonucu kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi ve Kilimli ilçesinde yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız maden ocağı tespit edilerek patlayıcı kullanılarak kapatıldı. Ocak sahibi olduğu öğrenilen bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. Maden ocaklarının çevresinde 130 metre ray, 4 adet vagon, 2 adet vinç, 1 adet havalandırma motoru ve 2 bin 500 kilogram kömür ele geçirildi.

Ruhsatsız maden ocaklarının denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.