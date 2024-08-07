Ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

Yalova'da emniyet güçlerince ruhsatsız silah kullananlara yönelik gerçekleştirilen operasyon 4 kişi gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah operasyonu: 4 gözaltı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda çok sayıda adreste arama yapıldı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, bir miktar narkotik madde ve sentetik ecza hap ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düğünlerde ve asker uğurlamaları esnasında vatandaşların eğlence amaçlı silahla ateş ettikleri, özellikle yorgun mermiden dolayı vatandaşların araçlarında ve evlerinde ızrar oluştuğu ayrıca silahla yaralama olaylarının artış gösterdiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı 13 ekip tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, bir miktar narkotik madde ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Yapılan aramalarda adreslerinde suç unsuru tespit edilen şüpheli 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

aw262909-04.jpg

aw262909-02.jpg

aw262909-03.jpg

aw262909-01.jpg

Son Haberler
Türkiye 3-0 kazandı. Adım adım şampiyonluğa Spor
Türkiye 3-0 kazandı. Adım adım şampiyonluğa
Altın biriktirenlere kötü haber. En çok satılan altına yasak geliyor Ekonomi
Altın biriktirenlere kötü haber. En çok satılan altına yasak geliyor
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda Spor
Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda
Yeşil altında hasat başladı. Kilosu servet değerinde olunca Jandarma gece gündüz nöbet tutuyor Yaşam
Yeşil altında hasat başladı. Kilosu servet değerinde olunca Jandarma gece gündüz nöbet tutuyor
İsrail'den yeni bir savaş tehdidi Dünya
İsrail'den yeni bir savaş tehdidi
Özgür Özel neden Mansur Yavaş’a önce sarıldı? Diğer yanında İmamoğlu vardı. Tartışılan görüntüler Gündem
Özgür Özel neden Mansur Yavaş’a önce sarıldı? Diğer yanında İmamoğlu vardı. Tartışılan görüntüler