Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz dizisinde başrolleri Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız paylaşıyor. Ruhun Duymaz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?

Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ın başrollerinde yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ruhun Duymaz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

RUHUN DUYMAZ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen dizi Ruhun Duymaz'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin 3. bölümü 7 Ağustos Pazartesi günü Fox TV’de ekrana gelecek.

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Ruhun Duymaz, ajan temalı bir dizi olacak. Koral ailesi Türkiye’nin en büyük Mücevherat sahibidir. Ajan Onur, Kaçakçı Civan Koral’ı kaçakçılık yaparken durdurmaya çalışacak.

Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise bin bir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olarak karşımıza çıkacak.

Ruhun Duymaz, aşk dolu hikayesi ile herkesin dikkatini çekecek.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında, Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Zuhal Gencer, Şehsuvar Aktaş, Aslı Sümen, Ülkü Duru, Ilgaz Kaya yer alıyor.

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