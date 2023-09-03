Ruhun Duymaz 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

FOX TV’de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz dizisinde başrolleri Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız paylaşıyor. Ruhun Duymaz dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?

Ruhun Duymaz 7 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ın başrollerinde yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ruhun Duymaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman?

RUHUN DUYMAZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Merakla beklenen dizi Ruhun Duymaz'ın 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin 7. bölümü yeni gününde 9 Eylül Cumartesi günü Fox TV’de ekrana gelecek.

Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise bin bir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olarak karşımıza çıkacak.

Ruhun Duymaz, aşk dolu hikayesi ile herkesin dikkatini çekecek.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında, Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Zuhal Gencer, Şehsuvar Aktaş, Aslı Sümen, Ülkü Duru, Ilgaz Kaya yer alıyor.

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