Ruhun Duymaz ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz ilk bölüm ne zaman?

FOX TV’de yayın hayatına başlayacak Ruhun Duymaz dizisinde başrolleri Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız paylaşıyor. Peki, Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?

Ruhun Duymaz ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ruhun Duymaz ilk bölüm ne zaman?

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ın başrollerinde yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinden ilk tanıtım geldi. Peki, Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz ne zaman başlıyor?

RUHUN DUYMAZ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen dizi Ruhun Duymaz'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin ilk bölümü 24 Temmuz Pazartesi günü Fox TV’de ekrana gelecek.

RUHUN DUYMAZ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ın başrollerinde yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ruhun Duymaz 24 Temmuz Pazartesi saat 20:00’da Fox TV’de yayınlanacak.

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Ruhun Duymaz, ajan temalı bir dizi olacak. Koral ailesi Türkiye’nin en büyük Mücevherat sahibidir. Ajan Onur, Kaçakçı Civan Koral’ı kaçakçılık yaparken durdurmaya çalışacak.

Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise bin bir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olarak karşımıza çıkacak.

Ruhun Duymaz, aşk dolu hikayesi ile herkesin dikkatini çekecek.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında, Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Zuhal Gencer, Şehsuvar Aktaş, Aslı Sümen, Ülkü Duru, Ilgaz Kaya yer alıyor.

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