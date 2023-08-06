Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV’de yayın hayatına başlayan Ruhun Duymaz dizisinde başrolleri Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız paylaşıyor. Ruhun Duymaz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız’ın başrollerinde yer aldığı Ruhun Duymaz dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ruhun Duymaz yeni bölüm ne zaman? Ruhun Duymaz 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RUHUN DUYMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Merakla beklenen dizi Ruhun Duymaz'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Hem oyuncuları hem de konusu ile dikkat çeken dizinin 3. bölümü 7 Ağustos Pazartesi günü Fox TV’de ekrana gelecek.

RUHUN DUYMAZ KONUSU NEDİR?

Ruhun Duymaz, ajan temalı bir dizi olacak. Koral ailesi Türkiye’nin en büyük Mücevherat sahibidir. Ajan Onur, Kaçakçı Civan Koral’ı kaçakçılık yaparken durdurmaya çalışacak.

Onur (Şükrü Özyıldız) gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan; Ece (Burcu Özberk) ise bin bir hüneri ile göz kamaştıran profesyonel bir hırsız olarak karşımıza çıkacak.

Ruhun Duymaz, aşk dolu hikayesi ile herkesin dikkatini çekecek.

RUHUN DUYMAZ OYUNCULARI

Ruhun Duymaz dizisinin oyuncuları arasında, Burcu Özberk, Şükrü Özyıldız, Tuğrul Tülek, Mert Öner, Zuhal Gencer, Şehsuvar Aktaş, Aslı Sümen, Ülkü Duru, Ilgaz Kaya yer alıyor.

maxresdefault-4.jpg

Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Dünyaca ünlü sanatçı LP'den Türkiye paylaşımı Magazin
Dünyaca ünlü sanatçı LP'den Türkiye paylaşımı
Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada ok görmek ne demek? Rüyada ok görmenin anlamı nedir?
Antalya’da hareketli gece: Bıçakla polise direndi birinci kattan düşüp yaralandı Güncel
Antalya’da hareketli gece: Bıçakla polise direndi birinci kattan düşüp yaralandı
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı Güncel
Muğla'da hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 kişi yaralandı
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü Spor
İngilizlerin aklı Zaniolo'da. Premier Ligi devi peşine düştü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine UEFA'dan ceza
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Alpamış ne anlama geliyor?