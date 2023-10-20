Rukiye adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Rukiye isminin anlamını araştırıyor. Peki, Rukiye ne demek? Rukiye isminin anlamı nedir?
RUKİYE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Rukiye ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Efsun, sihir, büyü.
- Yakışan.
- Muhammed'in kızlarından birinin adıdır.
RUKİYE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Rukiye ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rukiye adını koymak caizdir.