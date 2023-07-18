Rulo pasta nasıl yapılır? Rulo pasta tarifi malzemeler neler?

Özel misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz keki yumuşacık rulo pasta tarifini sizler için derledik. Peki, rulo pasta nasıl yapılır? Rulo pasta tarifi malzemeler neler?

Rulo pasta nasıl yapılır? Rulo pasta tarifi malzemeler neler?

Çay ve kahve saatinize eşlik edecek rulo pasta yapılışı oldukça basit. Kekinin yumuşak kremasının leziz olduğu rulo pasta tarifini sizler için derledik. Peki, rulo pasta nasıl yapılır? Rulo pasta tarifi malzemeler neler?

İşte rulo pasta tarifi...

RULO PASTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 3 adet yumurta

-1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker

- 1 paket kabartma tozu

- 1 su bardağı un (110 g)

- 1 paket vanilya

Krema için:

- 500 ml süt

- 1 paket vanilya

- 2,5 yemek kaşığı un (50 g)

- 1 yemek kaşığı nişasta (15 g)

- 4 yemek kaşığı şeker (65 g)

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Arası için;

- Muz

Üzeri için;

- 1 poşet krem şanti

- 150 ml soğuk süt

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RULO PASTA NASIL YAPILIR?

İlk olarak pastanın kreması hazırlanır. Krema için bir tencereye vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri katarak koyulaşıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Vanilyayı ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Daha sonra pandispanya hazır oluncaya kadar hızlı bir şekilde soğuması için başka bir kaba alarak üzerini hava almayacak streçleyin ve soğumaya bırakın.

Pastamızın pandispanyasını hazırlayalım. Yumurtaları ve şekeri derince bir kapta karışım beyazlayana kadar iyice mikser yardımı ile çırpın. Daha sonra unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek tekrar çırpın.

Pandispanyamızı pişirelim. Tepsiye yağlı kağıt sererek hamuru her yeri eşit ince bir katman olacak şekilde yayın.

Fırın tepsisini tezgaha vurarak ya da ileri geri sallayarak eşit bir şekilde yayıldığından emin olun ve önceden ısıtılmış 170 derece fansız fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.

Kekimizi rulo yapalım. Kek pembeleştikten sonra fırından çıkarın, başka bir pişirme kağıdı üzerine ters çevirin. Altındaki pişirme kağıdını soyun.

Pastamızın kremasını sürelim. Hazırladığımız kremanın tamamını üzerine yayın.

Daha sonra ortadan ikiye kestiğiniz muzu veya sevdiğiniz diğer meyvelerden kremanın üzerine yerleştirdikten sonra pişirme kağıdı ile rulo şeklinde sarabilirsiniz, böylece meyveli rulo pastalar yapabilirsiniz.

Pastamızın buzdolabında dinlendirelim. Hazırlanan ruloyu iyice soğuması için üzerini streçleyin, en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Aksi halde üzerine sürdüğünüz krem şanti eriyecektir.

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