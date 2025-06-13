Rulo rulo ele geçirildi! Kumaşın arasındaki sır: 4 bin 200 içimlik

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya’da narkotik polisi uyuşturucu tacirlerinin yeni zulasını patlattı. Kumaş rulolarına uyuşturucu emdiren 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S. (28) ve M.S. (34) isimli 2 şahsın uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Şüpheliler gözaltına alınırken, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 21 parça halinde sentetik cannabinoid hammaddesine emdirilmiş 4 bin 200 içimlik ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak rulo şeklindeki siyah ince kumaş, uyuşturucu maddeyi kumaşa emdirip parçalara ayırmak için kullanıldığı düşünülen makas, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair sentetik cannabinoid hammaddesi ve benzeri görüntülerinin bulunduğu 2 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL para ele geçirildi.

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