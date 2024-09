Rumeli'nin en iyileri 21 Ekim'de belli olacak

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu (RUBAFED) tarafından 6. kez düzenlenecek "Best Of Rumeli" ödülleri için oylamalar başladı. Türkiye'de yaşayan Rumeli ve Balkan kökenli oyuncu, şarkıcı, akademisyen, gazeteci, yazar, sunucu, radyocu, sosyal medya fenomeni, sporcu, modacı, Rumeli kültür elçisi, dijital içerik üreticisi ve en iyi Rumeli müziği yapan sanatçıdan oluşan 17 kategoride "Best Of Rumeli" için açıklanan adaylar arasından en yüksek oyu alanlar, 21 Ekim'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Geçen yıl Gönül Yazar ve Orhan Gencebay gibi değerli isimlerin katıldığı ve özel ödüller aldığı gecede, bu yıl da Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar, Banu Alkan, Nuri Alço, Çetin Tekindor, Coşkun Göğen, Erdal Beşikçioğlu ve Fikret Kuşkan gibi önemli isimler aday listesinde yer alıyor. Sunuculuğunu Suzan Kardaş ve Yusuf Emin'in yapacağı "Best Of Rumeli" ödülleri için internet üzerinden 9 Ekim'e kadar oylama devam edecek. Kategorilerde aday olan isimlere de yine internet adresinden ulaşılabiliyor.

RUBAFED Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Atakan, bu yıl Best Of Rumeli'nin altıncı yılında Türkiye'nin kültür ve sanat gelişimi için önemli isimlere ödül kategorilerinde yer verdiklerini belirtti. Atakan, "Best Of Rumeli, her yıl Türkiye'de yaşayan Rumeli göçmeni 30 milyondan fazla vatandaşımızın ilgisi ve desteğiyle gelişiyor. 6. yılımızda tüm Rumeli, Balkan ve Makedon göçmenlerinin büyük bir heyecanla oy kullandığını ve geceye katıldığını görüyoruz. 'Türk Sinemasına Damga Vuran Rumelili' kategorisinde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Müjde Ar, Filiz Akın ve Banu Alkan gibi değerli adaylarımız var. 'Rumeli Sanat Güneşi' kategorisinde ise Erdal Beşikçioğlu, Nuri Alço, Çetin Tekindor, Coşkun Göğen ve Fikret Kuşkan yer alıyor. 'Duayen Sanatçı' kategorisinde ise Emel Sayın, Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Fuat Güner ve Nilüfer için oylamalar başladı ve büyük ilgi görüyor. Bu yıl rekor oy kullanılacağını düşünüyorum" dedi.