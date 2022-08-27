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Rumen futbolcu Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. İşte yeni adresi

Aleksandru Cicaldau'nun transferinde sıcak gelişme yaşandı. Cicaldau Birleşik Arap Emirlikleri yolcusu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 14:18
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Rumen futbolcu Cicaldau Al İttihad Kalba'ya kiralık olarak transfer oldu

Rumen futbolcu Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. İşte yeni adresi
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Galatasaray Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor 'la karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımda sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau sabah gerçekleştirilen idmana katılmadı ve Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Fanatik'in haberine göre sarı-Kırmızılı takım Rumen orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına El İttihat Kalba'ya kiraladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Cicaldau'nun transfer için Dubai'ye gittiği belirtildi.

6 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Okan Buruk bu sezon 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna sadece Ümraniyespor maçında süre vermişti. Cicaldau 1-0 kazanılan maçta son 6 dakika süre alabilmişti. 

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cicaldau geçen sezon başında Romanya ekibi Universitatea-Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya satın alınmıştı.
MORUTAN DA AYRILMIŞTI
Sarı-Kırmızılı takım kısa süre önce bir başka Rumen oyuncusu Olimpiu Morutan'ı da İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 5.5 milyon Euro satınalma opsiyonuyla kiralamıştı.

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