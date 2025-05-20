Rumen muhalefeti seçim sonuçlarına itiraz ediyor

Romanya'da 2025 Mayıs’ında yapılan ve ikinci tura kalan başkanlık seçimlerinde, Bükreş Belediye Başkanı ve bağımsız aday Nicuşor Dan, seçmenlerin yaklaşık %54’ünün desteğiyle Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi olan ve %46 oy alan George Simion ise sonucu tanımıyor.

AFP’ye göre Simion, Romanya Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak seçimin iptalini istedi. Gerekçe olarak da Fransa ve Moldova gibi dış aktörlerin seçimlere müdahil olduğunu öne sürdü. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Simion, geçen yıl iptal edilen ilk tur seçimleri hatırlattı ve dış müdahale şüphesine dikkat çekti. Ancak iddialarına dair somut kanıt sunmadı.

Rusya'dan Romanya seçimleri hakkında sert açıklama

SEÇİM SÜRECİ GERGİN GEÇTİ

Geçen yılın Kasım ayında yapılan seçimlerin ilk turu, Rusya’nın etkisi olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bu nedenle seçimler tekrarlandı ve Calin Georgescu’nun adaylığı kabul edilmedi. Bu yılki seçimlere katılım oranı %64’e ulaşarak rekor kırdı. AP’nin verilerine göre 11,6 milyon seçmen sandığa gitti. İlk turda %41 oyla birinci çıkan Simion, ikinci turda kaybettiğini gece yarısı kabul etti.

Kazanan aday Nicuşor Dan, yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği ile NATO üyeliğine bağlılık vaatlerinde bulundu. Reuters’e göre Dan, Ukrayna’ya verilen desteğin sadece komşuluk ilişkileri değil, aynı zamanda Romanya’nın güvenliği açısından da hayati olduğunu ifade etti.