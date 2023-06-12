Rümeysa ne demek? Rümeysa isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Rümeysa son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerdendir. Peki, Rümeysa ne demek? Rümeysa isminin anlamı nedir?

Rümeysa ne demek? Rümeysa isminin anlamı nedir?

Rümeysa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Rümeysa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Rüemysa ne demek? Rümeysa isminin anlamı nedir?

RÜMEYSA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Rümeysa ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Küçük köpek Takımyıldızında en büyük yıldızın adı.

- Oğlunu Hz. Muhammed'e hizmetçi olarak veren kadın sahabelerden birinin adı.

RÜMEYSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Rümeysa ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Rümeysa ismini koymak caizdir.

Arapça kökenine sahip pek çok ismi Kur'an-ı Kerim'de görebilmemiz mümkünken, Rümeysa ismine yer verilmemiştir. Ancak sakıncalı isimler arasında da yer almamaktadır.

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