Rümeysa Öztürk hakkında yeni karar! ABD'de gözaltına alınmıştı. Hüküm verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rümeysa Öztürk hakkında yeni karar! ABD'de gözaltına alınmıştı. Hüküm verildi

ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ABD’deki 2. Temyiz Dairesi, Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine karar verdi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 25 Mart tarihinde gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, bölgede uygun gözaltı tesisi bulunmadığı gerekçesiyle önce Vermont’a, ardından yaklaşık bin 600 kilometre uzaklıktaki Louisiana’daki göçmen gözaltı merkezine sevk edilmişti.

“VERMONT’A NAKLEDİLDİ”

Öztürk’ün avukatları, müvekkillerinin yargı sürecinin Vermont eyaletinde devam etmesi için mahkemeye başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Vermont mahkemesi, Öztürk’ün bu eyalete nakline onay vermişti. Ancak ABD hükümetinin karara itirazı üzerine, temyiz mahkemesi Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemini geçici olarak durdurmuştu.

ABD’deki 2. Temyiz Dairesi, Louisiana'da gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün kefalet duruşmasına katılması için Vermont'a nakledilmesine hükmetti.

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