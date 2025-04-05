Rümeysa Öztürk’te yeni gelişme! Filistin’e destek verdiği için gözaltına alınmıştı…

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle ABD'de gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün 3 kere astım krizi geçirdiğini ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ayanna Pressley söyledi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

ABD'de doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk'ün avukatlarının Boston Federal Mahkemesi'nde açtığı habeas corpus (tutukluluğun yasallığının sorgulanması) davasının ilk duruşması dün görülmüştü.

PRESSLEY: 3 KEZ ASTIM KRİZİ GEÇİRDİ

Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alındığı Massachusetts eyaletini temsilen ABD Kongresi'ndeki görevine devam eden Pressley, X hesabından Öztürk'ün, 25 Mart'ta gözaltına alınmasından bu yana ilaçlarına erişimi olmadığının altını çizdi. Pressley, "Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinde 3 kez astım krizi geçirdiği" bilgisini verdi.

Pressley, Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey'e hitaben, "(Öztürk'ün) gözaltında kaldığı her dakika, sağlığının ve haklarının risk altında olduğu bir dakika daha demektir." ifadelerini kullandı.