Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak

Kaynak: AA
Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi sınırlarında yer alan Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'nin güvenliğini, jandarma atlı birlikleri sağlayacak.

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Fırat'ın incisi" Rumkale'de göreve başlayan jandarma atlı birlikleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı atlı birlikler, Yavuzeli ilçesi sınırlarında yer alan Fırat Nehri kenarındaki tarihi Rumkale'de göreve başladı.

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YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN İLGİ GÖRÜYOR

Atlı birlikler, turizm sezonunun başlamasıyla yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Hasan Trabzon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'den geldiğini belirterek, "Türk milleti olarak atlar eskiden beri bizim için çok önemli. Burada görmek bizi gururlandırdı" dedi.

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İzmir'den gelen Gizem Cessur ise Rumkale'yi çok beğendiğini ifade ederek, atların burada olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

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Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak
Rumkale'yi artık atlı birlikler koruyacak